В Краснодарском крае при ДТП погибли 5 человек

На трассе Курганинск — Армавир произошла авария. Уточняется, что столкнулись легковая машина и "ГАЗель".
По данным "Царьграда", в результате случившегося погибли пять человек. Обстоятельства ДТП выясняются, передает телеканал "360".
На трассе Курганинск — Армавир произошла авария. Уточняется, что столкнулись легковая машина и "ГАЗель".
По данным "Царьграда", в результате случившегося погибли пять человек. Обстоятельства ДТП выясняются, передает телеканал "360".
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