В Волжском произошло ДТП с перевертышем – видео

На улице Карбышева водитель автомобиля "ВАЗ-2114" не справился с управлением, в результате чего наехал на бордюр и перевернулся. Также во время переворота транспортное средство успело столкнуться с другим автомобилем – "ВАЗ-2105". Проезжавшие мимо очевидцы сняли последствия аварии с перевертышем на телефон и опубликовали видео в соцсети "ВКонтакте" в паблике "ROAD HELP Волжский".
Как сообщило местное ИА "Высота 102" со ссылкой на сотрудников МВД, по предварительным данным, есть один пострадавший – водитель опрокинувшегося автомобиля. О тяжести его травм не сообщается. Водитель доставлен в больницу, где ему оказывается вся необходимая помощь. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД.