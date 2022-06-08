Авария с участием двух мотоциклов произошла в Кемерове: видео

На пересечении Пионерского бульвара и проспекта Ленина в Кемерове произошло серьезное ДТП. Известно, что среди участников аварии как минимум двое водителей мотоциклов. Судя по всему, байкеры, несущиеся на большой скорости, столкнулись с автомобилем, совершающим поворот. В результате силой удара мотоциклы были отброшены в разные стороны. Одно из транспортных средств задымилось – пишет VSE42.RU.
Местные жители, ставшие очевидцами происшествия, сняли последствия аварии на видео и выложили в соцсеть "ВКонтакте". Сообщается, что есть пострадавшие. По предварительным данным, травмы получили сразу несколько человек. Детали и обстоятельства ДТП, а также степень тяжести полученных травм еще уточняются.