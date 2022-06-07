Трактор на полной скорости снес маршрутку с людьми: видео

В Пензе произошло серьезное ДТП с участием трактора и маршрутного такси.

В Сети появилось видео столкновения трактора и газели в Пензе на улице Чапаева. Кадры снял видеорегистратор двигающейся позади машины. Когда водитель увидел столкновение, он немедленно съехал на обочину и остановился, чтобы оказать помощь пострадавшим.

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На кадрах видно, что трактор неожиданно съезжает на левую полосу в попутном направлении. В это время маршрутное такси не успевает затормозить и врезается в него. Передняя часть газели сильно пострадала.

Информации о пострадавших в результате аварии нет. Подробности и причины ДТП выясняются.