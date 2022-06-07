Протаранил грузовик и загорелся: опубликовано видео страшной аварии под Кировом

В Омутнинском районе Кировской области произошло серьезное ДТП с участием внедорожника Toyota Tundra. Кадры произошедшего опубликованы в Сети в открытом доступе.
На видео представлены последствия ЧП. Видно, что автомобиль полностью сгорел.
По данным телеграм-канала "Злой кировчанин", авария случилась 5 июня на трассе Кострома – Шарья – Киров – Пермь. 42-летний водитель "Тойоты" протаранил грузовик "Вольво", который ехал в попутном направлении. После этого внедорожник вспыхнул.
В результате ДТП пострадали двое – водитель и 37-летний пассажир "Тойоты". Обстоятельства и причины произошедшего выясняются.