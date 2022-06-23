Не уберегли: депутат Госдумы попал в страшное ДТП на мотоцикле

Представитель ЛДПР в Госдуме Алексей Журавлев стал участником автомобильной аварии. ДТП произошло в Москве на Кутузовском проспекте, сообщает сайт VSE42.RU. Причины и последствия печального инцидента обсуждают в Сети.
В момент катастрофы политик передвигался на мотоцикле. По данным телеканала Царьград, происшествие возникло из-за отсутствия дорожных указателей с информацией о снятии дорожного покрытия и проведении работ.
Стаж вождения и внимательность за рулем не уберегли здоровье депутата в полной мере. Он получил медицинскую помощь в связи с травмой ключицы. Прогноз лечения благоприятный.
Портал "Вести Подмосковья" отмечает, что через неделю Алексей Журавлев отметит 60-летие. Мужчина широко известен своей политической деятельностью, благодаря съемкам в тематических ток-шоу на ведущих телеканалах России.