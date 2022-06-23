Смертельное ДТП произошло в Воронеже – видео

Чрезвычайное происшествие произошло в среду, 22 июня, в Воронеже. На одной из городских автомагистралей столкнулись фура и кроссовер. ДТП обернулось трагическим исходом.
36-летний водитель Volkswagen Tiguan погиб на месте ЧП. Момент аварии зафиксировал видеорегистратор большегрузного Mercedes. На кадрах видно, что именно легковушка нарушила правила дорожного движения.
Машина вылетела на встречную полосу и на скорости въехала в лоб фуры. От сильного удара у грузовой машины пробило топливный бак – горячая жидкость разлилась по трассе. В обстоятельствах ДТП еще предстоит разбираться правоохранительным органам.