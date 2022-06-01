Опубликованы кадры массовой аварии в Хабаровске

В Хабаровске на Краснореченской произошла массовая авария с участием трех автомобилей. Кадры ДТП сняли камеры уличной видеофиксации.
Автомобиль виновника аварии двигался по выделенной полосе. На дороге была пробка. Несколько водителей тоже решили сэкономить время и выехали на "выделенку". В этот момент и произошло столкновение.
Водитель автомобиля, который совершил столкновение, отрицает свою вину и утверждает, что имел преимущество в движении, и его должны были пропустить. Тем не менее сотрудники ДПС назвали нарушителем именно его.
В результате аварии пострадали два человека. Они получили легкие травмы. Два автомобиля тоже получили повреждения.