Женщина погибла на месте: Момент наезда на пешехода на Дмитровском попал на видео

Видео смертельной аварии в Москве с участием внедорожника Land Rover появилось в Сети. Кадры опубликовал столичный Дептранс в своем телеграм-канале.
ДТП произошло во вторник 31 июня на севере Москвы на Дмитровском шоссе. Внедорожник на полной скорости вылетел с проезжей части и сбил женщину, которая шла по тротуару. Она скончалась на месте. На кадрах также видно, что машина ломает дерево и переворачивается. После того, как автомобиль остановился, к месту страшной аварии побежали очевидцы.
По предварительным данным, водитель внедорожника не справился с управлением на высокой скорости. Сам он не пострадал. Обстоятельства и причины произошедшего выясняются.
Ранее сообщалось, что на Дмитровском шоссе в Москве машина сбила детей, которые перебегали дорогу. Восьмилетний ребенок получил закрытую черепно-мозговую травму. Он был госпитализирован.