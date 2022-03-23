Skoda Octavia: вместительность, эргономика, удобство

Skoda Octavia – автомобиль, собранный из большого количества достоинств, но обладающий единственным недостатком.



Довольно поздно вечером, засидевшись на работе, я спускаюсь на паркинг и подхожу к сверкающим металликом синему автомобилю. Не вынимая ключа из кармана, берусь за ручку водительской двери. Срабатывает система бесключевого доступа, и дверь мягко поддается, открываясь под жужжание раскрывающихся боковых зеркал.

Оживают и загораются светодиодные фары и светодиодные же ходовые огни. Поверхность под дверью услужливо подсвечивается, и на него дополнительно проецируется яркий логотип производителя. Я сажусь в плотное полуспортивное сидение, слегка подгоняю его электрорегулировкой и ставлю ноги на обрамленные алюминиевыми накладками педали.

С нажатием кнопки оживает мотор, и я осматриваю информацию на больших контрастных экранах цифровой приборной панели и медиасистемы. Выбираю любимую радиостанцию и движением пальца по лакированной панели под центральным экраном прибавляю звук.

Так, надо проверить, не забыл ли я чего! Я включаю подсветку салона простым касанием потолочного светильника кончиком пальца и проверяю обшитые мягкой тканью бардачок и дверные карманы. Все в порядке. Осталось качнуть клавишу коробки передач на себя, переводя коробку "в драйв".

Выехав на улицу, плавно набираю скорость и выставляю адаптивный круиз-контроль на максимальную разрешенную скорость. Теперь можно расслабиться, положив локоть на мягкий подлокотник.

В хромированных металлических полосах на дверях периодически отражаются уличные фонари, приятно дополняя мягкий зеленый свет контурной подсветки салона. Автомобиль самостоятельно разгоняется и тормозит вместе с попутным потоком, толчками в руль напоминая о намечающемся сходе с полосы.

Через меню медиасистемы я включаю музыку с привязанного по Bluetooth телефона, а затем взмахом кисти перед экраном начинаю переключать треки под настроение. Выбор падает на Whiskey In The Jar от Metallica, тут как раз я выезжаю на скоростной участок дороги и, что называется, добавляю газа.

Мотор отозвался еле слышным свистом турбины, а приятное ускорение слегка прижало спину к спинке сидения. Стараясь не превышать верхний нештрафуемый порог скорости я начинаю обгонять попутных тихоходов, радуясь точным откликам отлично настроенного шасси на выпады рулем. Хороший автомобиль. Возможно, лучший в классе.

И это… Skoda, Skoda Octavia. Автомобиль, собранный из большого количества достоинств, но обладающий единственным недостатком. К описанным выше в рассказе качествам стоит добавить, что "Октавия" в нынешнем поколении безусловно красива. Благодаря качеству отделки, размерам, оснащению и моторной гамме наполовину вошла в следующий класс.

Если для вас главное не внешность и доступные опции, а практичность, то обязательно начните осмотр с багажника и мест для задних пассажиров. Багажник идеально правильной прямоугольной формы поражает вместительностью, а открывающаяся вместе со стеклом крышка (кузов у "Октавии" традиционно "лифтбек"!) обеспечивает огромный проем. С местом для вещей не будет проблем даже в случае дальнего семейного путешествия. Удобства добавляют гениальные складные крючки для сумок и объемные боковые карманы для “всего, что может когда-нибудь пригодиться”, что, как всем известно, скапливается в каждой машине уже через пару месяцев эксплуатации.

Что касается задних пассажиров (у передних, как вы уже поняли, все просто отлично!), то к их услугам, помимо удобного дивана, есть и USB-разъемы, вместительные дверные карманы и широкий центральный подлокотник. Про полностью автоматические стеклоподъемники, на которых до сих пор экономят некоторые производители, можно уже не говорить – они есть.

В движение всю эту вместительную, удобную и технологичную махину приводит двухлитровый турбомотор в 180 л. с. – динамики достаточно для любых ситуаций. Все это дополнено качественном звуком медиасистемы и приятным грозным рыком мотора при глубоком нажатии на акселератор. Все остальные звуки в достаточной степени гасятся шумоизоляцией. Она не идеальна, хотелось бы чуть большей тишины, но помня, какой класс представляет автомобиль, она очень даже хороша.

Сложив все вместе, мы получаем великолепно сбалансированный автомобиль, за которым должна бы уже выстроиться очередь, но… И вот тут стоит рассказать про тот самый единственный недостаток: значительная часть описанного в этом рассказе великолепия доступна только в максимальных комплектациях и в виде дополнительных пакетов оборудования. Стоимость такого автомобиля достигает той величины, когда за те же деньги можно взять автомобиль, может, и проще оснащенный, но выше классом. А ведь есть еще и кроссоверы… В начальных комплектациях этот автомобиль будет и гораздо проще отделан, и значительно хуже оснащен. И конечно, в большинстве случаев выбор будет, к сожалению, не в пользу "Октавии". Но даже в этом случае у машины останутся ключевые достоинства: вместительные салон и багажник, выверенная эргономика, собранная подвеска и "бодрые" моторы – то есть все, что нужно большинству автолюбителей.