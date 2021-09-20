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Авто
Haval GWM POER: Зачем человеку пикап?

Haval GWM POER: Зачем человеку пикап?

Родион Газманов

Родион Газманов блогер

 Российский эстрадный певец, актер, ведущий. Сын Олега Газманова. Стал известен как исполнитель песни "Люси" в дуэте с отцом
Посудите сами, зачем нормальному человеку пикап? Картошку с дачи возить? Мебель перемещать с квартиры на квартиру? Если вы так часто меняете место жительства, то либо у вас проблемы с коллекторами, либо вы грабите банки. В любом случае, пикап будет привлекать излишнее внимание. Но так или иначе, если вы знаете что делаете (или живете в Техасе), давайте посмотрим на новый китайский пикап GWM POER и решим насколько нам эта машина интересна.
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Haval (на самом деле читается не как “хавáл” или тем более хáвал, а “хавейл”) – неприлично молодой автомобильный бренд, появившийся в 2013 году. Согласитесь, на фоне японских и европейских долгожителей это даже не юный возраст, а глубокое младенчество. Все это было бы так, если бы Haval был самостоятельным брендом, а не выделенным в специальное подразделение дочерним предприятием компании Great Wall Motors, которая таким образом решила обособить производства пикапов и внедорожников.

Что за зверь такой Haval и с чем его едят (и допустимо каламбурить, искажая название бренда), мы узнаем в этом обзоре.

КАК ВЫГЛЯДИТ.

Для пикапа POER смотрится даже слишком динамично. Даже анфас, когда в глаза бросается массивная решетка радиатора, все равно просматривается уважение к законам аэродинамики. Слегка прижатая к асфальту кабина, багажник, протянутый вдоль нижней кромки окон подчеркивают эффект. Длина автомобиля почти пять с половиной метров, а высота – 1,84. Как любой уважающий себя внедорожник, POER оборудован подножкой для удобного доступа в салон.

Фото: Родион Газманов

Оптика мне показалась слегка старомодной на вид, это до момента, пока не включат свет. Фары и задние фонари в этой машине полностью светодиодные.

Автомобиль поставляет сразу с антивандальным покрытием, однако за цвет металлик нужно будет доплатить 20 000 рублей.

Как считаете, добавляет ли шика хромированная скоба над багажником? Мне показалось, что да.

КАК ВНУТРИ:

Автомобиль рассчитан на четверых пассажиров (пятый может сесть посередине сзади, если он не обладает габаритами борца сумо. Салон отделан эко-кожей, и смотрится симпатично и спокойно, без излишеств.

В этом автомобиле прекрасная обзорность из-за высоты посадки. В самое нижнее положение я сиденье не опускал, как я обычно люблю делать, так как ход настроек здесь очень широкий. Регулировка сидений электрическая, а вот настройки поддержки поясницы я не нашел.

Фото: Родион Газманов

Качество сборки салона высокое, даже слишком для этой ценовой категории. Шутки про Made in China стремительно теряют свою актуальность.

Салон очень хорошо продуман в плане расположения подставок для стаканов, ниш и ящиков для ключей, очков и прочих мелочей. Все размещается логично, интуитивно и понятно.

Экран бортового компьютера работает только от прикосновения, и интерфейс слегка подтормаживает. Зато здесь есть Android Auto и Apple CarPlay. Интересный вопрос, кстати: в дорогих марках появление в бортовой системе возможности подключения этих двух функций пиарится как будто готовится новая высадка на луну, с соответствующей прибавкой в цене. Корейские же и китайские бренды просто ставят систему и никому об этом не рассказывают, как будто так и должно быть. Хотя так, в принципе-то, быть и должно. Круговой обзор при парковке – тоже одна из таких функций. Зачем искусственно сдерживать эволюцию? И вообще, круговой обзор это вчерашний день. Давайте сразу поставим 3D режим!

Фото: Родион Газманов

Не будем философствовать, находится ли содержимое открытого багажника внутри или снаружи автомобиля. Будем считать, что внутри. В багажнике я не ездил, но во время дождя ребристый пластик становится довольно скользким, так что не пытайтесь.
Что же касается гитары, то есть у меня подозрение, что инструмент в автомобиль поместится. А вы как считаете?

Фото: Родион Газманов

КАК ЕДЕТ:

Информация для любителей погонять: этот автомобиль зарегистрирован как грузовой, и заняв левый ряд на МКАД или одной из магистралей вы получите штраф быстрее, чем скажете “мама, смотри как я умею” (проверено не на личном опыте). Но можете расслабиться: этот автомобиль разгоняется меньше чем за 16 секунд. Вот то, что написано на сайте. В принципе, пикап и не должен находиться в десятисекундной зоне, куда важнее крутящий момент и способность подвески выдерживать нагрузку.

150-сильный дизель и рессорная задняя подвеска гарантируют, что пианино к бабушке на дачу доедет вместе со внуками, залипающими в тик-ток на заднем сиденьи. С бездорожьем автомобиль справится при помощи полного привода, пониженной передачи и блокируемым задним дифференциалом.

Фото: Родион Газманов

КАК ЗВУЧИТ:

А ведь звучит-то система что надо. Понятно, что это не Burmester в четверть цены этого автомобиля, но все частоты прекрасно читаются, и на средней громкости звучит акустика почти что образцово, с небольшой скидкой на мыльце в нижних средних частотах.

Кроме того, китайские инженеры, не стесненные паранойяльными ограничениями европейских производителей запихали сюда еще и просмотр фото и видео с флешки. Честно говоря, я не поддерживаю просмотр кино за рулем: все-таки автомобиль – средство повышенной опасности, но вот в пробках это самое то.
Только вот когда вы в последний раз смотрели кино с флешки?

Фото: Родион Газманов

Про гитару я уже все сказал (как насчет того, чтобы разместить в багажнике струнный квартет?), поэтому можно сразу сделать выводы.

ВЫВОДЫ:

Как я уже говорил, пикап – довольно специфичный формат, со своим потребителем. На кого ориентирован POER? Настолько ли доверяют молодому китайскому бренду потребители в России, чтобы взять его вместо Hilux, хоть и с архаичным интерфейсом, но стоящий всего на полмиллиона дороже?

В целом, если представить, что мне нужно пару раз в неделю перевозить крупногабаритный груз (пусть это будут деньги!), то POER мне понравился. Хорошая отделка, приятный внешний вид, плавный ход, современный бортовой компьютер за вполне внятные деньги. Я думаю, что этому автомобилю на российском рынке быть. А вы?

Фото: Родион Газманов

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Фото: Родион Газманов
20 сентября 2021, 20:09

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