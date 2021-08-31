В Москве четырехлетний мальчик погиб по вине водителя каршеринга

Накануне в Москве на волгоградском проспекте произошло смертельное ДТП с участием машины каршеринговой службы. Водитель нарушил правила ПДД и проехал на красный свет, после чего врезался в ВАЗ.
В результате столкновения четырехлетний мальчик получил тяжелые травмы. Ребенка доставили в больницу, но врачи не смогли спасти ему жизнь. Как сообщает телеканал 360, против 40-летнего водителя каршеринга возбуждено уголовное дело.
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