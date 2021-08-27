В Нижегородской области в результате ДТП двое погибли и пятеро оказались в больнице

Рядом с селом Владимирское в Нижегородской области на 129-м километре трассы Р-177 случилось крупное ДТП. Столкнулись две легковушки. Водитель Chevrolet выехал на "встречку" и влетел в Mitsubishi.
Как сообщает "Царьград", в результате аварии погибли двое. Еще пять человек находятся в больнице с травмами разной степени тяжести. Среди раненых трое детей, из них один новорожденный.
Популярные темы форума
Личная дистанция
Спортивная площадка во дворе
Хочу увеличить грудь
Дети больше любят отца чем меня
Хорошее средство от всех болезней
Когда ребенок должен обеспечивать себя сам?
Отношения моей девушки с моим отцом
Какой вес для роста 152 см вы считаете идеальным?
Почему Долина так плохо выглядит?
Жена ко мне охладела