Известный писатель попал в ДТП в Тюменской области

Утром 7 июня на улице Семена Ремезова в Тобольске автомобиль Jeep Commander под управлением доктора исторических наук и писателя Вячеслава Софронова врезался в едущий по встречной полозе КамАЗ, передает URA.Ru. Сообщается, что водитель выскочил на встречку после того, как подрезал автобус и едва с ним не столкнулся. Агрессивное поведение внедорожника на дороге сняли на видео очевидцы. Сам писатель от комментариев отказался, предложив все вопросы адресовать ГИБДД.
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