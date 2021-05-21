В аварии с грузовиком на МКАД пострадал человек

Утром 21 марта на внешней стороне 43-го километра МКАД столкнулись фура Mercedes и "Газель", передает сетевое издание "Москва 24". В результате ДТП две полосы оказались заблокированы для движения. Также сообщается об одном пострадавшем. Его здоровьем теперь занимаются врачи. На месте работает полиция.
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