ДТП с ребенком на самокате в Петербурге попало на видео

Днем 29 марта на проспекте Косыгина в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга автомобиль Lifan сбил ребенка на самокате на пешеходном переходе, передает телеканал "360". Момент ДТП попал на видео. Школьника доставили в больницу с переломом ноги. Водителя – гражданина Таджикистана 1995 года рождения – доставили в отдел полиции. В его отношении возбудили административное дело.
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