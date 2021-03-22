Микроавтобус ФСИН попал в смертельное ДТП

На трассе А-114 «Вологда – Новая Ладога» в Череповецком районе Вологодской области произошло лобовое столкновение легковушки и микроавтобуса ФСИН, передает "Царьград". Сообщается о трех жертвах аварии, а также семерых пострадавших. Подробности столкновения устанавливаются.
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