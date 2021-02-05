Два человека разбились насмерть в ДТП под Рязанью

На трассе в окрестностях поселка Элеватор в Рязанской области лоб в лоб столкнулись грузовик и легковушка, передает РИА ФАН. От полученных травм двое мужчин погибли на месте. Девушка с многочисленными переломами попала в больницу. Она находится в коме. Подробности трагедии устанавливаются.
Популярные темы форума
Дети не успевают по предмету.
Навального посадили
Жена не хочет работать
Хочу попасть на телепередачу "Давай поженимся"!
Должна женщина слушаться мужчину?
Ванга, мудрая провидица или шарлатанка?
Девочка 11 лет, подбирает вещи с помойки !!!
Зачем его сажать Навального?
Ищу мужа
Пособия для детей, это что?