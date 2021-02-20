Пострадали люди: под Кемерово произошло тройное ДТП

Днем 20 февраля на дороге Кемерово – Анжеро-Судженск возле самого Кемерово машина Renault Sandero выехала на встречную полосу, где столкнулась с LADA Granta, после чего в нее врезался идущий следом за отечественным автомобилем Kia Cerata, передает сайт VSE42.RU. В результате пострадал один человек, ему понадобилась помощь врачей.
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