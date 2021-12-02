В Новокузнецке на дороге произошло тройное ДТП

В Новокузнецке произошла серьезна авария. На одном из перекрестков столкнулись три автомобиля.
Данных о пострадавших нет, передает сайт VSE42.RU. Обстоятельства случившегося выясняются.
В Новокузнецке произошла серьезна авария. На одном из перекрестков столкнулись три автомобиля.
Данных о пострадавших нет, передает сайт VSE42.RU. Обстоятельства случившегося выясняются.
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