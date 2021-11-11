Под Нижним Новгородом на трассе перевернулся автобус

В Нижегородской области произошло ДТП. Сообщается, что на трассе Володарск-Ильино перевернулся автобус.
В результате случившегося пострадали три человека, передает сайт VSE42.RU. Обстоятельства аварии выясняются.
В Нижегородской области произошло ДТП. Сообщается, что на трассе Володарск-Ильино перевернулся автобус.
В результате случившегося пострадали три человека, передает сайт VSE42.RU. Обстоятельства аварии выясняются.
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