В Тюмени произошла авария с экипажем ДПС

В Тюмени зарегистрировано сообщение об аварии с участием экипажа ДПС. По имеющимся данным, столкнулись иномарка и транспортное средство сотрудников правоохранительных органов.
Пока что не сообщается, кто является виновником ДТП. По факту случившегося организована служебная проверка, передает URA.ru.
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