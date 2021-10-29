На МКАД из-за столкновения 3 машин затруднилось движение

На МКАД произошла авария. По данным прессы, столкнулись три автомобиля.
В настоящий момент на месте ДТП работают экстренные службы, сообщает Пятый канал. Движение свободно по нескольким полосам из пяти. Автолюбителей призвали выбирать объездные пути, отмечает RT.
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