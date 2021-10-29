В Балашихе легковой автомобиль сбил пешехода

В подмосковной Балашихе произошло ДТП. По информации прессы, легковой автомобиль сбил пешехода во дворе.
Гражданин при этом пытался перебежать проезжую часть, сообщает телеканал "360". Официальных данных по факту случившегося нет.
В подмосковной Балашихе произошло ДТП. По информации прессы, легковой автомобиль сбил пешехода во дворе.
Гражданин при этом пытался перебежать проезжую часть, сообщает телеканал "360". Официальных данных по факту случившегося нет.
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