В Подмосковье завели дело после наезда иномарки на ребенка

В подмосковном Талдоме по факту аварии, в которой пострадал ребенок, завели уголовное дело. Речь идет о наезде иномарки на подростка, переходившего дорогу по пешеходному переходу.
В подмосковном Талдоме по факту аварии, в которой пострадал ребенок, завели уголовное дело. Речь идет о наезде иномарки на подростка, переходившего дорогу по пешеходному переходу.
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