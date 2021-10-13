В Кемерове легковой автомобиль влетел в трамвай

В Кемерове на проспекте Шахтеров случилось ДТП с участием легкового автомобиля и трамвая. В Сеть попало видео инцидента.
Судя по кадрам, автомобиль начал поворачивать налево, не убедившись в безопасности маневра. Затем машина резко затормозила, когда начал приближаться трамвай. Как сообщает портал VSE42.RU, избежать столкновения не удалось. К счастью, никто не пострадал.
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