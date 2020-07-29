Россиянам сообщили о подорожании автомобилей из-за алкозамков

"Дни.ру": Сколько может стоить установка алкозамка? Насколько из-за этого может вырасти стоимость автомобиля?
"Дни.ру": Стоит ли заранее установить алкозамок, чтобы быть готовым к изменениям?
Е.В: Разработка концепции внедрения алкозамков сегодня находится на повестке дня. Предполагается, что концепция будет разработана до конца года и должна включать все вопросы внедрения алкозамков, начиная от технических испытаний/стандартов, чтобы не отключались двигатели на ходу, учитывая все юридические тонкости и заканчивая стимулированием автопроизводителей на установку алкозамков на автомобили при производстве. Это многогранный процесс, который, безусловно, потребует тщательной проработки, а на его реализацию потребуется время.
"Дни.ру": Как алкозамки прижились в других странах?
Алкозамки начали применять в Швеции в конце 1990-х годов. Сегодня их используют во многие странах Еврозоны для контроля за водителями, ранее подававшимися на пьяном вождении. В Австралии провинившиеся автовладельцы ставят их за свой счет. В Литве с 1 января 2020 года можно сократить срок лишения прав, согласившись на установку алкозамка. С 2022 года все новые транспортные средства, произведенные на территории Евросоюза, должны быть оборудованы алкозамками.
Установка алкозамков сейчас законодательно разрешена во многих странах мира, в том числе в Канаде, США, Австралии и Швеции. В ряде случаев речь идет о том, что система требует дышать на прибор не только при посадке, но и через определенные интервалы времени. По мнению разработчиков, это предотвращает случаи, когда пьяный водитель может попросить трезвого друга помочь ему завести двигатель.
Интересно, что в Японии уже появились более инновационные способы контроля безопасности: активно используется приложение, которое считывает сетчатку глаза, но устанавливается оно только по решению суда.
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