Россиянам сообщили о подорожании автомобилей из-за алкозамков

"Дни.ру": Сколько может стоить установка алкозамка? Насколько из-за этого может вырасти стоимость автомобиля?

Е.В: Стоимость такого алкозамка на сегодняшний день у разных производителей составляет в среднем от 30 до 130 тысяч рублей, что, безусловно, скажется на стоимости автомобиля и может привести к его удорожанию на 5-10%. Но здесь нужно учесть, что стоимость может быть снижена в связи с предполагаемым ростом объемов производства для массового использования.

"Дни.ру": Стоит ли заранее установить алкозамок, чтобы быть готовым к изменениям?

Е.В: Разработка концепции внедрения алкозамков сегодня находится на повестке дня. Предполагается, что концепция будет разработана до конца года и должна включать все вопросы внедрения алкозамков, начиная от технических испытаний/стандартов, чтобы не отключались двигатели на ходу, учитывая все юридические тонкости и заканчивая стимулированием автопроизводителей на установку алкозамков на автомобили при производстве. Это многогранный процесс, который, безусловно, потребует тщательной проработки, а на его реализацию потребуется время.

"Дни.ру": Как алкозамки прижились в других странах?