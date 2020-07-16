В Кемерово внедорожник врезался в маршрутку

Вечером 16 июля в Кемерово на проспекте Ленина в районе поворота на улицу Мичурина внедорожник Jeep врезался в маршрутное такси, передает сайт VSE42.RU. Очевидцы отметили, что серьезных повреждений оба транспортных средства в результате ДТП не получили. Сообщений о пострадавших также не поступало. Движение транспорта в районе аварии оказалось затруднено. Все обстоятельство произошедшего устанавливаются.
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