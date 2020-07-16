На федеральной трассе М11 в результате аварии сгорел грузовик

На трассе М11 в результате аварии сгорел грузовик. Управлявший транспортным средством гражданин погиб.
По информации издания "Москва 24", фура на большой скорости врезалась в ограждение и выехала на полосу встречного движения, столкнувшись с другим авто. Обстоятельства происшествия выясняют эксперты.
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