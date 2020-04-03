Под Архангельском произошла смертельная авария

В Архангельской области произошла авария с летальным исходом. Один человек погиб, еще несколько получили серьезные травмы и были госпитализированы.
По данным RT, ДТП произошло по вине водителя автобуса. Обстоятельства случившегося выясняются.
В Архангельской области произошла авария с летальным исходом. Один человек погиб, еще несколько получили серьезные травмы и были госпитализированы.
По данным RT, ДТП произошло по вине водителя автобуса. Обстоятельства случившегося выясняются.
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