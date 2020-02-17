Московских автомобилистов предупредили об опасности из-за сильного ветра

Московских автомобилистов предупредили об опасности на дорогах. В Центре организации дорожного движения отметили, что в столичном регионе 17 февраля прогнозируется шквалистый ветер.
Предупреждение действует до 18:00, пишет НСН. В связи с этим водителей просят парковаться вдали от рекламных щитов, шатких конструкций и деревьев.
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