На трассе под Москвой столкнулись 13 машин

Ранним утром 1 декабря на Лыткаринском шоссе в Московской области из-за образовавшейся на дороге гололедицы столкнулись сразу 13 машин, передает телеканал "360". Как сообщили в экстренных службах, люди в массовом ДТП не пострадали. Последствия аварии очевидцы сняли на видео. Сообщается, что на месте инцидента образовалась гигантская пробка.