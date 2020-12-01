На трассе под Москвой столкнулись 13 машин

Ранним утром 1 декабря на Лыткаринском шоссе в Московской области из-за образовавшейся на дороге гололедицы столкнулись сразу 13 машин, передает телеканал "360". Как сообщили в экстренных службах, люди в массовом ДТП не пострадали. Последствия аварии очевидцы сняли на видео. Сообщается, что на месте инцидента образовалась гигантская пробка.
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