СМИ сообщили о планах по повышению утильсбора на автомобили в России

Российские СМИ сообщают, что власти страны планируют повысить утилизационный сбор на автомобили на 25-30%. Об этом журналистам сообщили анонимные источники из автомобильной индустрии.
Утилизационный сбор платят зарубежные автопроизводители, которые экспортируют свою продукцию в России. Он был введен восемь лет назад для поддержки отечественного автопрома и компаний, которые запустили производство на территории страны. Источники СМИ обратили внимание, что если прежде повышение затрагивало, в основном, – легковые автомобили, то теперь оно может быть применено и к импортной спецтехнике, передает телеканал "360".
Они также подчеркнули, что формально решение о повышении сбора еще не принято. Собеседники изданий предполагают, что такие планы связаны с ослаблением рубля, сообщает Ura.ru.
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