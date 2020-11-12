Платежным оператором нового участка ЦКАД стала компания "ЭЛЕКСНЕТ"

Новости Белоруссии Тарзан изменил Королевой Форум Коронавирус Гороскоп

Топ новостей

Эксперт предрек кровавое подавление протеста в Белоруссии перед встречей Лукашенко с народом
"Ужасное прозрение видеть, какими ничтожествами вырастают твои дети": Алферова рассказала о семейной драме
Выступление Реввы вызвало у Долиной отвращение: Никто не имел такого права
"Изнываю от адской боли": после похода к косметологу Гогену Солнцеву грозит ампутация
партнеры
Четверг
12 ноября
Лента новостей
11:57
"Много не ем!": как выживает оставшаяся без концертов Вика Цыганова
11:56
Шансы Байдена стать президентом крайне малы – эксперт
11:54
Попавшая в трудное положение Железняк из "Сватов" молится на директора "Ленкома"
11:50
Инфицированного Зеленского доставили в больницу
11:39
Еще один получивший российскую вакцину врач заболел коронавирусом
11:17
"Нужно избавиться от сорняков": именитый дизайнер о вульгарном вкусе Собчак
11:15
Невролог рассказал о правилах хорошего сна
11:04
Странному поведению Артемьевой из "Сватов" нашли объяснение
11:04
"Маменькин сынок": Юлия Проскурякова разочаровалась в новом женихе
10:42
В России за сутки коронавирус выявили у 21,6 тысячи человек
10:32
Россиян ограничат в снятии наличных денег – подробности
10:21
Россияне начали массово уезжать из городов
10:19
"Это поступок": звезды восхищаются героической смертью партнера Кудрявцевой
09:57
Свыше 140 тысяч заражений за сутки: в США коронавирус побил антирекорд
09:33
Оставь себе: дети отказались от денег и разъехались с Агурбаш
09:29
Готовится уйти: разбитый горем Певцов купил себе участок на кладбище
09:20
Российским подросткам хотят разрешить водить машину
09:03
ВОЗ рассказала об отличиях симптомов гриппа и коронавируса
09:02
Грязный скандал между Пугачевой и Бузовой получил продолжение
08:21
Эксперт об отношении Путина к Лукашенко: Роль сыграл страх
08:19
Больной Светлаков подтвердил страшные слухи: легкие поражены
08:00
Вторая страшная смерть подряд: у потерявшей партнера Кудрявцевой снова большое горе
06:02
"Скучный и лживый": эксцентричный Лебедев оплевал Познера
04:00
"Вы вообще знаете, кто я такой?": хамящего Ди Каприо вытолкали в шею
01:58
"Дальше существовать не может": участница Comedy Woman шокировала поклонников
00:09
Коронавирус: последние новости на сегодня, 12 ноября 2020 года
23:24
Гороскоп на сегодня, 12 ноября 2020 года
22:36
Вузам приказали перейти на дистанционное обучение
22:31
Под Москвой арестовали подозреваемого в убийстве двух женщин
22:23
Россиянин превратился в копию Мелании Трамп
22:17
Объявлено о заражении Пореченкова коронавирусом
22:04
В Германии медбрат специально травил пациентов
22:03
Как белорусская молодежь относится к интеграции с Россией
21:57
Светличная впервые увиделась с внучкой после обвинений в покушении
21:53
Англичанка симулировала рак ради денег
21:22
Сергея Светлакова госпитализировали с коронавирусом
20:52
Смертельный недуг подкосил здоровье Плетневой из группы "Винтаж"
20:09
Борисова призналась в изменах экс-супругу: не знает, чья дочь
19:48
Суд оставил "недееспособную" Бритни Спирс под опекой отца
19:30
В России умер самый старый десантник
19:17
Ольга Бузова рассказала о травле и поделилась мудростью с пышками
19:16
Выстрелил и добил топором: жестокое убийство женщины в торговом центре попало на видео
19:05
"Портила мне чувства": Тарасова ставила палки в колеса известной фигуристке
18:42
Народные гуляния на Новый год в Москве официально отменены
18:37
Это же Трамп: жену Байдена "раздели" на глазах у всех
18:33
В Сирии атакована российско-турецкая колонна
18:20
"Взрыв в голове, пошел звон": перенесший коронавирус Краско свалился с микроинсультом
18:11
Лукашенко посоветовали готовить план побега: Любые действия только ухудшают его положение
18:02
Пригожин назвал нецензурную брань символом русского языка
17:50
Готовьте денежки: врачи вынесли вердикт 85-летнему отцу Агутина после заражения коронавирусом
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Лишенный покоя Конкин сделал заявление об уходе
Как белорусская молодежь относится к интеграции с Россией
Политолог обвинил Европу в лицемерии из-за санкций против Белоруссии
Будет воспитывать опекун: Конкин отказался растить внучку после смерти родной дочери
Тихановская раскрыла свою позицию по Крыму
Пугачева получила дерзкий ответ после нападок на Бузову
Авто
Платежным оператором нового участка ЦКАД стала компания

Платежным оператором нового участка ЦКАД стала компания "ЭЛЕКСНЕТ"

Фото: Михаил Метцель/ТАСС
Входящая в банковскую группу Московского кредитного банка компания "ЭЛЕКСНЕТ" стала оператором третьего участка Центральной кольцевой автодороги. В сети терминалов водители могут купить разовый билет, пополнить баланс транспондера T-pass или оплатить задолженность.
прочитано 214 раз

Движение по новому, третьему участку Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД-3) открылось 11 ноября. Его длина – 105 километров. Участок проходит на северо-востоке Московской области – от магистрали М-11 "Нева" до трассы М-7 "Волга".

ПО ТЕМЕ

ГК "Инград" Романа Авдеева увеличила продажи недвижимости

Участок оснащен девятью терминалами "ЭЛЕКСНЕТ". В них водители смогут купить билет на разовую поездку, пополнить баланс или погасить задолженность.

Оператор предоставляет владельцам транспондера T-pass каскадную систему скидок – от 15 о 50%. Все зависит от длины маршрута.

Фото: Пресс-служба

Легковые автомобили входят в первую тарифную группу. С учетом скидок по T-pass, для них цена за проезд по всему участку составит 255 рублей вместо 510. А для водителей грузового транспорта (четвертая тарифная группа) – 830 рублей вместо 1660. Двойная экономия. С тарифами можно ознакомиться на сайте "Автодора".

Фото: Александр Щербак/ТАСС

Реализация проекта ЦКАД имеет большое значение для развитие экономики страны, отметил гендиректор ГК "ЭЛЕКСНЕТ" Игорь Антонов".

"Наличие удобных, безопасных и современных платежных сервисов позволит повысить качество дорожной инфраструктуры, упростить процесс оплаты для водителей"", – уверен он.

Если водитель проехал по ЦКАД-3 без билета или транспондера, то в терминалах "ЭЛЕКСНЕТ" он сможет легко погасить задолженность за проезд. Так же быстро и удобно можно пополнить баланс счета на T-pass.

Автор: 12 ноября 2020, 10:48

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

Эксперт об отношении Путина к Лукашенко: Роль сыграл страх
Как белорусская молодежь относится к интеграции с Россией
Лукашенко посоветовали готовить план побега: Любые действия только ухудшают его положение
Угрозы Лукашенко могут обернуться против него – эксперт

Шоу-бизнес

"Много не ем!": как выживает оставшаяся без концертов Вика Цыганова
"Нужно избавиться от сорняков": именитый дизайнер о вульгарном вкусе Собчак
"Маменькин сынок": Юлия Проскурякова разочаровалась в новом женихе
"Это поступок": звезды восхищаются героической смертью партнера Кудрявцевой

Проишествия

В Армении сбили российский военный вертолет
В деле убившего аспирантку Соколова нашли связь с Пугачевой
В убийстве "колбасного короля" подозревают его бывшую жену
Анна Нетребко оказалась в эпицентре террористических атак в Вене: Кричали и бежали

Lifestyle

Композитор Чернаков оценил популярность классической музыки в России
В Сети состоялся онлайн-концерт памяти скрипача Дмитрия Когана
Военная драма "Ржев" привела в восторг испанских зрителей
Старинная опера Монтеверди на сцене Театра Сац
Шоу-бизнес

"Нужно избавиться от сорняков": именитый дизайнер о вульгарном вкусе Собчак

Модельер советует растащить на части гардероб журналистки
Шоу-бизнес

"Маменькин сынок": Юлия Проскурякова разочаровалась в новом женихе

Певица шокировала публику фотографиями со свадьбы
Шоу-бизнес

Грязный скандал между Пугачевой и Бузовой получил продолжение

Теперь концертный директор отрицает слова Примадонны
Шоу-бизнес

Больной Светлаков подтвердил страшные слухи: легкие поражены

Стали известны подробности состояния артиста

Гороскоп

Гороскоп на сегодня, 12 ноября 2020 года
Гороскоп на сегодня, 11 ноября 2020 года
Гороскоп на сегодня, 10 ноября 2020 года
Гороскоп на неделю с 9 по 15 ноября 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

"Портила мне чувства": Тарасова ставила палки в колеса известной фигуристке
Известный советский фигурист умер от страшной болезни
Дзюба удивил трогательным поступком после скандала с интимным видео
Плохо кончил: бессовестного онаниста Дзюбу выперли из сборной

Регионы

Выстрелил и добил топором: жестокое убийство женщины в торговом центре попало на видео
Зарубил топором: жуткие подробности расправы солдата над сослуживцами под Воронежем
Постояльцы дома престарелых попросили Путина освободить их из заточения
Жуткие кадры бушующего в Белгороде урагана попали на видео
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+