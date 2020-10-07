Под Оренбургом в аварии погибли три человека

В Оренбургской области зафиксировано ЧП. Произошла авария, которая унесла человеческие жизни.
По данным РИА ФАН, столкнулись грузовик и легковушка. В результате случившегося погибли два человека. На месте работают специалисты.
В Оренбургской области зафиксировано ЧП. Произошла авария, которая унесла человеческие жизни.
По данным РИА ФАН, столкнулись грузовик и легковушка. В результате случившегося погибли два человека. На месте работают специалисты.
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