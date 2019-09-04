В Ижевске насмерть сбили пенсионерку

В Ижевске 70-летнюю пенсионерку насмерть сбил автомобиль. Уточняется, что на женщину совершил наезд водитель ГАЗ-2705. Транспортное средство двигалось задним ходом к месту выгрузки. Другие подробности происшествия не приводятся, пишет ИА "Удмуртия".
В Ижевске 70-летнюю пенсионерку насмерть сбил автомобиль. Уточняется, что на женщину совершил наезд водитель ГАЗ-2705. Транспортное средство двигалось задним ходом к месту выгрузки. Другие подробности происшествия не приводятся, пишет ИА "Удмуртия".
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