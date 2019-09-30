В Петербурге водитель иномарки сбил девушку на пешеходном переходе

В Петербурге произошло серьезное ДТП с участием иномарки и пешехода. В результате аварии 17 -летняя девушка была госпитализирована.
По данным газеты "Петербургский дневник", пострадавшая получила различные травмы. По факту случившегося проводится проверка.
Популярные темы форума
Имя для мальчика с окончанием -слав
Самая некрасивая женщина в мире
Ей 45 мне 20
Что надо курить, чтобы считать Питер самым красивым городом?
Первый opгaзм
Не " выметать ссор из избы "
Русская и африканец
Самый сексуальный мужской голос?
Секонд Хэнд
Ищу восточную невесту желательно китаянку или кореянку.