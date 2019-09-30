В Удмуртии при столкновении автомобиля с лосем пострадал ребенок

В результате ДТП с лосем в Удмуртии пострадал ребенок. Отмечается, что зверя сбил 47-летний водитель автомобиля "Рено Логан". В итоге водитель и 10-летний мальчик получили травмы, пишет ИА "Удмуртия".
В результате ДТП с лосем в Удмуртии пострадал ребенок. Отмечается, что зверя сбил 47-летний водитель автомобиля "Рено Логан". В итоге водитель и 10-летний мальчик получили травмы, пишет ИА "Удмуртия".
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