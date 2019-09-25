В Дмитрове полицейские сбили ребенка на зебре. Пострадавшего не пришлось госпитализировать.
Возможных причин наезда две: этот переход появился недавно, знаков перед ним еще нет. Второе – ребенок, по данным "телеграм"-канала Hue, не смотрел по сторонам. Стражи порядка попались с хорошей реакцией.
Популярные темы форума
Александр Хочинский- ваш кумир?
Уход за свекровью- инвалидом.
Кто такая Аида Ведун? Можно узнать?
Почему разошлись Виторган с Собчак?
Кто лучший ведущий на росс. Т.В?
РОЖДЕННЫЕ ПОД ЗНАКОМ ДЕВЫ
Самая красивая женщина в мире?
Смешанные браки. Это хорошо?
Самая некрасивая женщина в мире
Анастасия