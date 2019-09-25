Mercedes CLA 200: спортивный и мирный

Четырехдверное современное купе CLA 200 от "трехлучевого" производителя красивых автомобилей нередко называют купе бизнес-класса. CLA 200 спортивен, симпатичен и неплохо смотрится в красном, не правда ли?

Обновленная решетка радиатора, подпираемая снизу широченными "ноздрями", которые, впрочем, выполняют лишь декоративную функцию. Силуэт стремительный, спортивный. И красивые диски.

Сзади эффектно обрамленные две выхлопные трубы и узкие фонари. При движении задним ходом из-под фирменного значка выдвигается камера. Эстетично.

Стойки толстоваты, но обзор отличный. Дорогу видно – пешеходы в безопасности. В салоне мягко и удобно, однако самое главное для меня, как сделана приборная доска. Сдвоенный ЖК-экран высокого разрешения с великолепной цветопередачей.

Дефлекторы климат-системы круглые и закрываются поворотом самой решетки, что исключает возможность повесить сюда держатель для телефона. Плюс за эстетику, минус за удобство.

Правый экран с распознаванием касания, интерфейс просто великолепный. Именно таким должно быть взаимодействие с автомобилем будущего.

В темное время суток по мановению руки машина превращается в своеобразный ночной клуб с подсветкой и очень неплохой музыкой. Сиденья с красной отстрочкой под цвет авто невероятно удобны, да и выглядят шикарно.

Еще один признак неумолимо надвигающегося будущего – замена USB-портов на USB-C. Чтобы подключить айфон, андроид или что-то экзотическое третье, нужно купить специальный провод (если у вас новый Macbook Pro, вы меня поймете). Комплект адаптеров в магазине Mercedes стоит шесть тысяч рублей, учтите.

CLA 200 с двигателем мощностью 150 лошадиных сил разгоняется до сотни за 8,2 секунды, но ощущение динамики не пропадает. Возможно, это связано с прекрасно отлаженной семиступенчатой коробкой передач, не менее важной для вождения, чем хороший двигатель.

Подвеска довольно плотная – небольшие неровности неудобств не доставляют, но чувствуются. Зато в поворотах CLA 200 себя показывает с лучшей стороны.

Акустическая система Advanced может быть заменена на эталонный Burmester с небольшой (относительно стоимости автомобиля) доплатой в 79 тысяч рублей. Однако и без этого звук в салоне весьма неплох.

Настройки можно не трогать. Это редкость, но в машине по звуку все отлажено – включай и наслаждайся. Читаемость в варианте Burmester лучше, поэтому возьмите, не пожалеете. Я сравнивал.

Гитара в просторном противоударном чехле размещается по диагонали. С одной стороны, это затрудняет наполнение багажника другими крупногабаритными предметами, с другой – не дает инструменту биться о стенки на крутых поворотах. Прекрасное бизнес-купе для эгоиста и холостяка, умеющего играть на гитаре.

Цена не заоблачная, она кажется абсолютно оправданной, включая опции. Для тех, кому 150 лошадиных сил мало, есть вариант CLA 250, на 400 тысяч рублей дороже в базовой комплектации. Лично мне вполне хватило CLA 200 – возможно, в силу того что на мерседесах я выработал привычку вальяжно отчаливать от бордюра или поребрика (в зависимости от города) и неторопливо устремляться в закат.

Как говорится, мирным называется тот, кто способен применить силу, но от этого воздерживается.