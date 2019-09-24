Двух полицейских сбили на пешеходном переходе под Москвой

Водитель внедорожника сбил двух полицейских на пешеходном переходе. О случившемся рассказали очевидцы.
Водитель не уступил дорогу сотрудникам полиции, которые направлялись по нерегулируемому пешеходному переходу в опорный пункт. В итоге зазевавшийся автолюбитель сбил стражей порядка. Из-за удара пешеходы упали на землю. В отношении нарушителя составлен административный протокол, пишет сайт "Подмосковье сегодня".
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