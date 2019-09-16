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В Москве автомобиль наехал на пешехода

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В столичном районе Чертаново водитель Hyundai совершил наезд на женщину. Авария произошла в понедельник, 16 сентября, на Кировоградской улице. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на источник в полиции.

Пострадавшую доставили в больницу. Подробности ее состояния не раскрываются. Сам виновник аварии скрылся с места происшествия. В городе объявили план "Перехват", передает "Москва 24".

Автор: 16 сентября 2019, 21:57

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