В Москве автомобиль наехал на пешехода

В столичном районе Чертаново водитель Hyundai совершил наезд на женщину. Авария произошла в понедельник, 16 сентября, на Кировоградской улице. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на источник в полиции.
Пострадавшую доставили в больницу. Подробности ее состояния не раскрываются. Сам виновник аварии скрылся с места происшествия. В городе объявили план "Перехват", передает "Москва 24".
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