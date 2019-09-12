В Уфе в ДТП с иномаркой пострадала женщина

В Уфе столкнулись иномарка Nissan Qashqai и автомобиль LADA Priora. Авария произошла на Нагаевском шоссе в среду вечером.
В результате ДТП пассажирка отечественного автомобиля получила травмы. Она обратилась за помощью к медикам.
В ходе проверки правоохранители выяснили, что водитель иномарки находился в нетрезвом состоянии. В отношении мужчины завели административное дело, сообщает ToDayNews Ufa.
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