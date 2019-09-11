Водитель погиб: в Удмуртии автомобиль врезался в электрическую опору

В среду, 11 сентября, в Вавожском районе Удмуртии произошла страшная авария: машина Ford Focus врезалась в электрическую опору и опрокинулась. По предварительной информации, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.
В результате ДТП погиб автомобилист. Пассажирка Ford Focus получила серьезные травмы и была доставлена в больницу. Другие подробности случившегося устанавливаются, сообщает ИА "Удмуртия".
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