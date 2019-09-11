Столкнулись пять машин: в Москве произошла серьезная авария

В среду, 11 сентября, на Третьем транспортном кольце в столице случилось серьезное ДТП. На Велозаводской улице столкнулись пять автомобилей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в полиции.
По предварительной информации, пострадавших в результате аварии нет. В настоящее время движение машин перекрыто по двум полосам. Причины и обстоятельства случившегося устанавливаются, передает "Вечерняя Москва".
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