Двое детей пострадали: в Башкирии столкнулись грузовик и мопед

В среду, 14 августа, в Уфимском районе Башкирии случилось серьезное ДТП. В селе Булгаково столкнулись грузовик и мопед. По предварительным данным, грузовой автомобиль пытался повернуть налево и не уступил дорогу другому транспортному средству.
В результате аварии несовершеннолетние водитель мопеда и пассажир получили травмы. Пострадавших госпитализировали. Обстоятельства аварии устанавливаются, сообщает ToDayNews Ufa.
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