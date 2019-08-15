В Удмуртии автомобиль сбил маленького ребенка

В среду, 14 августа, на улице Драгунова в Глазове пожилой водитель сбил ребенка. Тот получил травмы и был доставлен в больницу.
По предварительным данным, малыш переходил дорогу в неположенном месте. Подробности аварии устанавливаются, сообщает ИА "Удмуртия".
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