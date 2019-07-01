Таксист Uber сбил жителя Серпухова на зебре

Автомобиль с логотипом Uber сбил пешехода на переходе. ЧП произошло в подмосковном Серпухове, сообщает сайт "Подмосковье сегодня".

Уточняется, что таксист не смог вовремя затормозить и подмял под колеса молодого серпуховича. Пострадавшего госпитализировали. Известно, что он был в тяжелом состоянии.