Солнечная Suzuki Vitara: удачное обновление
Обновленная Suzuki Vitara 2019 модельного года в соответствии с духом времени и запросами рынка стала комфортнее, функциональнее, обзавелась множеством опций, но осталась безусловно узнаваема на дороге. Перепутать Vitara с каким-либо иным кроссовером B-класса невозможно. Автомобиль сохранил классические пропорции предшественников, добавив яркие детали вроде обновленной решетки радиатора и стильных задних светодиодных фонарей.
Покупателям предлагаются два новых оригинальных цвета, а также возможность комбинировать цвет кузова и цвет крыши. На нашем тесте побывала Suzuki Vitara в топовой комплектации GLX в цвете Solar Yellow ("солнечный желтый") с черной крышей и 17-дюймовыми легкосплавными дисками. Смотрится эффектно, свежо и сразу поднимает настроение водителю и пассажирам.
Большое внимание японские инженеры и дизайнеры уделили обновлению интерьера Vitara и улучшению эргономики водительского места. Бросается в глаза, что в свежей версии автомобиля используются более качественные и дорогостоящие материалы. Передняя панель обзавелась мягкой пластиковой накладкой, а сиденья теперь можно заказать в комбинированной обшивке из алькантары и замши. В помощь водителю наконец-то появился 4,2-дюймовый цветной экран бортового компьютера на приборной панели, показывающий в реальном времени сведения о работе множества функций автомобиля, показатели экономичности и другую полезную информацию. На центральной консоли расположился 7-дюймовый сенсорный экран новой мультимедийной системы, совместимой с Android Auto и Apple CarPlay. На него же выводится видео с камеры заднего хода и данные встроенной навигационной системы.
С точки зрения управляемости и поведения на дороге новая Suzuki Vitara не преподносит никаких сюрпризов. Водитель любой комплекции без труда найдет удобное положение за рулем. Через несколько минут управления создается впечатление, что вы водите этот автомобиль уже очень давно. Благодаря высокой посадке габариты машины воспринимаются быстро, обзорность во все стороны великолепна, боковые зеркала заднего вида не оставляют слепых зон, показания панели приборов информативны и легко считываются. Настройки подвески автомобиля достаточно комфортны для авто данного класса, а внедорожные характеристики и фирменная система полного привода ALLGRIP SELECT с четырьмя режимами распределения крутящего момента по осям позволяют круглогодично эксплуатировать Vitara в российских климатических условиях.
Наш автомобиль был оснащен классическим атмосферным бензиновым двигателем 1.6 VVT (117 л. с. при 6000 об./мин. и 151 Нм при 4400 Нм) в комбинации с 6-ступенчатой АКПП Aisin. Очевидно, что от такой комплектации не стоило ожидать выдающихся динамических характеристик, тем не менее 13 секунд до сотни и максимальная скорость 180 км/ч позволяют чувствовать себя достаточно уверенно как в городе, так и на трассе. В качестве альтернативы предлагается более резвый турбодвигатель 1.4 Boosterjet с прямым впрыском мощностью 140 л. с. либо 5-ступенчатая "механика" для атмосферника.
Приятно удивила экономичность расхода топлива и управляемость Suzuki Vitara. За счет достаточного маленького веса для своего класса (около 1200 кг) и того, что в обычном режиме движения автомобиль – переднеприводный, расход топлива на трассе падает до пяти литров на сотню, а управляемость приближается к лучшим образцам автомобилей гольф-класса. Но у "легкости" кузова автомобиля есть и обратная сторона. Шумоизоляция Vitara на высоких скоростях оставляет желать лучшего, а использование более тонкого металла не дает должной жесткости конструкции – двери часто не удается закрыть с первого раза, приходится вульгарно хлопать.
В целом обновленная Suzuki Vitara оставляет приятное впечатление современного бюджетного кроссовера с легкой претензией на авто классом выше. Найти альтернативу на российском рынке в ценовом диапазоне от 1 059 000 до 1 700 000 рублей, да еще с настоящей японской родословной, хоть и венгерской сборки, достаточно сложно.
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