В Подмосковье водитель сбил ребенка

В Серпухове на пересечении улиц Советской и Луначарского водитель легковушки сбил маленького ребенка. Мальчик шел по зебре, когда на него наехала машина.
В результате аварии ребенок получил серьезные травмы и был срочно госпитализирован. Сейчас его жизни ничто не угрожает. Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются, передает сайт "Подмосковье сегодня".
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